Аваков уверяет, что за Ефремовым установлена слежка, в соцети заговорили о новом аресте политика

Правоохранители контролируют место пребывания бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого отпустили под залог.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Принимая во внимание риски и последствия "печерского правосудия", отвечая требованиям общества - МВД Украины, совместно с СБУ - для обеспечения неотвратимости правосудия - организовало полный контроль над местом пребывания Ефремова. Вплоть до момента явки последнего в Генпрокуратуру Украины в соответствии с его обязательствами явиться к 9-00 в ГПУ", - сообщил руководитель украинской милиции.

Он также выразил надежду на "справедливое судебное решение" и пообещал "приложить к этому все усилия".

В то же время некоторые СМИ и блогеры в соцсетях распространили со ссылкой на источники в прокуратуре информацию о якобы новом уголовном производстве в отношении Ефремова. В сообщениях утверждается, что в среду политику могут объявить о подозрении в этом деле и задержать его, пишет ТСН.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Ефремов будет освобожден из-под стражи под залог в размере 3,7 млн грн.

видео: ТСН