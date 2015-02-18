Мариупольский порт из-за мощных артобстрелов остановил работу

Из-за мощных артобстрелов и повреждения железнодорожных коммуникаций остановил работу Мариупольский морской торговый порт.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По информации спикера, поврежден газопровод Углегорской ТЭС в Светлодарске Артемовского района Донецкой области.

"Также повреждены железнодорожные коммуникации и прекращено железнодорожное сообщение между контролируемой и неконтролируемой территориями Украины на 5 участках в Донецкой области и 3 участках Луганской области.

Это привело к остановке работы мощных угольных и металлургических предприятий региона, в частности, Мариупольского морского торгового порта", - сказал он.

Напомним, ранее В СНБО отметили, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая и штурмуя позиции украинских силовиков.