Спецназовец рассказал подробности ухода "Кривбасса" из-под Дебальцево

Стали известны подробности ухода 40-го батальона теробороны "Кривбасс" из-под Дебальцево, которое атаковали российские военные и местные боевики. У добровольцев только один раненый, а россияне продолжают бить по старым позициям батальона.

Об этом участник АТО, боец добровольческого батальона "Киев-2" Игорь Савчук рассказал на своей странице в Facebook.

"40-й батальон "Кривбасс" без потерь выведен из окружения. Сейчас они на новых позициях. Рашисты не подозревая ничего, лупят по старым позициям. В батальоне один "300-й", - рассказал боец.

По его словам, вывод батальона произошел только тогда, когда информация поступила в Генштаб, который "успешно спланировал и осуществил операцию".

"Ни командующий сектором "С" полковник Таран, ни командующий сил АТО генерал-лейтенант Сергей Попко, ничего не сделали для решения проблемы. Похоже, они вообще Ничего не делают. Подразделения либо координируются между собой, либо непосредственно генштабом. Зачем тогда вообще они нужны эти "командующие"?" - возмущается доброволец.

Напомним, что сегодня утром ВСУ вместе с Нацгвардией планово и организованно вывели части подразделений из Дебальцево. Два часа назад вышли 80% частей - это бойцы 128-й бригады, части подразделений 30-й бригады, 25-го и 40-го батальона, спецназ и милиция.