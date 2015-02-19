Генерал рассказал, как Путин планировал вернуть Януковича к власти

Руководство Украины, спецслужбы и силовые структуры – все допустили целый ряд стратегических и тактических ошибок. Бывшего президента Виктора Янукович вообще упустили умышленно, но планировалось его возвращение к власти.

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в эксклюзивном интервью изданию "Гордон".

По его словам, возвращение в Украину Януковича планировалось через Донбасс.

"Возвращение планировалось – он был задействован в сценарии по дестабилизации ситуации на Донбассе. Его окружение убеждало Путина в том, что Янукович – самый рейтинговый политик на Донбассе, что его там поддержат.

Они рассчитывали создать на юго-востоке несколько республик, затем раскачать ситуацию в центре Украины и вернуть Януковича к власти. Такой план разрабатывался, но поднять масштабное восстание жителей юго-востока не получилось", - отметил генерал.

Напомним, российский оппозиционный политик отметил, что Путин мстит Украине за своего подельника Януковича.