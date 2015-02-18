В Нацсовете назвали телеканалы сына Януковича: ГПУ провела расследование

Генпрокуратура во время досудебного расследования выяснила, что сын беглого экс-президента Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами "Тонис", "Бизнес", "Добро" и "Погода", сообщил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Об этом передает Новое время.

"В связи с этим ГПУ просит предоставить в ее главное следственное управление информацию о том, проводились ли проверки указанных каналов, и каковы их результаты", - отметил чиновник.

В то же время в ведомстве указали, что на заседании Нацсовета директор телеканала Тонис не сумел сообщить данные о собственниках СМИ.

В конце прошлого года Нацбанк сделал новый шаг в ликвидации финансовой империи Александра Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может снять санкции с сына Януковича: Украина не предоставили доказательств коррупции.