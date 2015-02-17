ЕС может снять санкции с сына Януковича: Украина не предоставили доказательств коррупции - СМИ

Евросоюз снимет санкции с четырех соратников Януковича из ближайшего круга бывшего президента Украины из-за отсутствия доказательств по обвинениям в коррупционной деятельности. Подробнее читайте на "Главреде".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, с четырех человек из ближайшего круга бывшего президента Украины будут сняты санкции из-за отсутствия доказательств по обвинениям в коррупционной деятельности.

В то же время, как пишет издание, санкции против других четырех человек из списка будут продлены лишь на три месяца, чтобы дать время украинской власти предоставить доказательства их правонарушений.

В частности, только на три месяца будут продлены санкции против сына Януковича - Виктора, бывшего народного депутата.

Санкции в отношении остальных 14 человек из списка, в том числе экс-президента, как ожидается, будут продлены еще на 12 месяцев.

WSJ не уточняет других имен чиновников, с которых снимут санкции. Между тем, исходя из информации источников "Европейской правды", в зоне риска - Игорь Калинин (руководитель СБУ в 2012-2013 годах, далее - советник президента), Александр Якименко (глава СБУ в 2013-2014 годах), Елена Лукаш и Андрей Портнов (экс-глава Минюста и заместитель главы администрации президента, куратор юридического направления), а также бывший народный депутатАлексей Азаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказывается выдать Януковича Украине: нашлись "политические мотивы".

Фото: Polittech.org.