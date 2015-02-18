Порошенко присвоил "Героя Украины" командиру 128-й бригады, защищавшей Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" командиру 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады, защищавшей Дебальцево, полковнику Сергею Шаптале.

Текст указа о награждении опубликован на сайте Главы государства.

В указе №93/2015 говорится: " За личное мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Шаптале Сергею Александровичу - полковнику".

Напомним, ранее спецназовец рассказал подробности ухода "Кривбасса" из-под Дебальцево.

Видео: ТСН.