Боевики заявили, что не готовы на Донбассе к прекращению огня - ОБСЕ

Боевики на Донбассе заявили о том, что не готовы прекратить огонь, сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Об этом передает УНИАН.

17 февраля специальная мониторинговая миссия во время пребывания во временном месте размещения главного офиса Общего центра по контролю и координации за соблюдением прекращения огня в Соледаре, наблюдала за ходом встречи украинских и российских генералов, которые провели четыре раунда видеоконференции с боевиками ДНР и ЛНР.

Наблюдатели ОБСЕ пыталась получить от всех сторон подтверждение готовности прекращения огня, а также затронули вопрос для свободного и безопасного доступа для наблюдения за ситуацией в Дебальцево.

"Представитель Генерального штаба Вооруженных сил сообщил, что ВСУ готовы прекратить огонь. ДНР и ЛНР сообщили, что не готовы к этому. Специальная мониторинговая миссия отметила, что "отказ прекратить огонь является четким нарушением их предварительного согласия о прекращении огня".

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о "перемирии" от боевиков: за день 24 раза открывали огонь.