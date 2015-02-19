Боевики готовят новый штурм Широкино: собрали подмогу в 100 "штыков" и 7 бронемашин

Боевики и российские военные не прекращают попыток отбить у сил АТО село Широкино Новоазовского района, расположенное в 10 км к востоку от Мариуполя.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, на приморском направлении противник перебрасывает в район севернее Новоазовска подкрепление (до 100 чел. и порядка 7 единиц бронетехники).

К селу Широкино боевики подтягивают тактические резервы и не прекращают обстрелы из стрелкового оружия, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что днем ранее украинские военные выбили две группы боевиков из Широкино и уничтожили танк.

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