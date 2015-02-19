Эксперт о предупреждении Кремлю: дроны США лишают Россию "военного преимущества"

Пока президент РФ Владимир Путин занят военно-политическими играми с Европой, США шаг за шагом устраняют мнимое военное преимущество РФ, столь пугающее для большинства союзников по НАТО.

Об этом эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко пишет в изданиии "Новое время".

По мнению эксперта, к этому Вашингтон подталкивают неоднозначные результаты "Минска-2" и дальнейшая эскалация боевых действий на востоке Украины. То, что Путин не намерен выполнять подписанные соглашения, стало ясно практически сразу, когда официальный Кремль заявил, что РФ является не стороной конфликта, а всего лишь "гарантом" выполнения соглашений.

"Госдепартамент США анонсировал новые правила продажи беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper ("Жнец") своим союзникам. Беспилотники в последнее десятилетие из средства ведения тактической разведки превратились в ударную силу. Начало тому положили американские вооруженные силы в самом начале Афганской военной кампании, используя дроны, оснащенные ракетами Hellfire для нанесения точечных ударов по наземным целям. В первом таком ударе погиб один из трех лидеров "Талибана" Мулла Ахунд", - напомнил Жовтенко.

По его словам, полный перечень изменений алгоритма поставок американских дронов остается засекреченным, однако на данный момент известно следующее.

1. Упрощается процедура купли-продажи соответствующего оборудования – раньше для такой сделки требовалось излагать детальную аргументацию ее необходимости, каждый раз проходя эту процедуру с нуля.

2. С помощью этих поставок частично нивелируется военно-технологический разрыв между Европой и Соединенными Штатами – одно из основных препятствий трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности. Использование общих боевых платформ позволит повысить эффективность совместных антитеррористических и прочих операций.

3. Ужесточается контроль за использованием беспилотников. США оставляют за собой право мониторить весь период использования предоставленного оборудования для обеспечения таких международных стандартов, как "права человека, региональный баланс сил" и прочее.

Первую партию "Жнецов" в Европе получат Нидерланды (сумма поставки оценивается в 340 млн долл). Утверждены также контракты с Великобританией, Италией и Францией. Однако пока только англичане получат приятный бонус – комплекты вооружения для БПЛА, - пишет Жовтенко.

Такой шаг Вашингтона, по его мнению, следует рассматривать в контексте предыдущих действий по усилению обороноспособности Европы, а также как своеобразное предупреждение Кремлю – точечные удары с использованием беспилотников являются сейчас неотъемлемой частью тактики действий сил быстрого реагирования, чье основное внимание в рамках НАТО направлено сейчас против угрозы "заимствованной" РФ у США концепции "гибридной войны".

И пусть сейчас в прицеле "Жнецов" всего лишь морально-психологический аспект угрозы евроатлантической безопасности, печальную судьбу одного из полевых командиров "Талибана" и многих других могут потенциально разделить приспешники нынешнего главного нарушителя спокойствия на европейском континенте, делает вывод эксперт.

Напомним, что американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм считают, что Путин использует следующие недели и месяцы, чтобы консолидировать свои последние захваты, вооружать и готовить армию своих ставленников, дестабилизировать правительство и экономику Украины, попытаться разделить трансатлантический альянс и подготовиться к следующему военному наступлению.

фото: rivnepost.rv.ua