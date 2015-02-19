В МИДе заявили: среди миротворцев ООН на Донбассе не должно быть россиян

Представители России не должны принимать участия в миссии ООН на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

Об этом передает УНИАН.

"Мы имеем виденье мандата этой миссии, но отдельно очень четко хочу отметить, что российские представители как страны-агрессора в этой миссии не должны принимать участия, поскольку это вопрос не только доверия к миссии и эффективности миссии, но и в целом вопрос принципов ценностей и вопрос соблюдения международного права", - сказал Климкин.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко предложил пригласить на Донбасс миротворцев ООН.