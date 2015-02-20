Сегодня - годовщина массовых расстрелов на Институтской

20 февраля 2014 года вошел в историю Украины как день массовых расстрелов безоружных людей в центре Киева.
Сегодня, 20 февраля, исполняется год со дня массовых расстрелов безоружных активистов Майдана в центре Киева.
В тот день уже в 9 часов утра на улице Институтской от рук снайперов погибли первые активисты, напоминает ТСН.
Вечером на Майдане пройдет акция памяти, которая начнется с перезвона колоколов и и всеукраинской минуты молчания.
Симфонический оркестр исполнит "Реквием" Моцарта, а завершится акция памяти возложением цветов и свечей к месту расстрелов героев Небесной Сотни.
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Акции в память о Небесной сотне пройдут и в других городах Украины.
Напомним, по официальным данным во время противостояний погибли 106 человек.
При этом 55 активистов Майдана до сих пор числятся пропавшими без вести.