Суд разрешил арестовать Азарова: из-за него Украина потеряла 37 млн гривен

Прокуратура объявила подозрение экс-премьер-министру Николаю Азарову в злоупотреблении служебным положением, суд уже выдал ордер на его арест.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

В то же время в ведомстве уточнили, что бывшего чиновника подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

"По результатам служебной проверки, инициированной военной прокуратурой и проведенной комиссией Кабинета министров Украины, установлено, что Азаров… незаконно прекратил осенью 2012 года проверку Правительственной межведомственной группы, которая выявила существенные нарушения бюджетного законодательства в деятельности ГП "Антонов"", - объяснили в ГПУ.

По данным правоохранителей, "денежные средства, полученные в результате коммерческого использования самолетов "Руслан" оставались на счетах двух иностранных компаний и представителя указанного государственного предприятия и использовались ими по собственному усмотрению".

Обратим внимание, что действия Азарова причинили государству ущерб на сумму свыше 37 млн гривен.

"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Н. Азарова меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск Николая Азарова и ряд других бывших украинских чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.