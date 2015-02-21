Враг не унимается, под Мариуполем пытался провести разведку боем

В ночь на субботу, 21 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск и мирные населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы стали активнее проводить разведку.

"Вчерашний день и ночь - с 20 на 21 февраля - в районе выполнения задач сил антитеррористической операции характеризуются существенным увеличением разведывательных действий противника", - отмечается в сообщении.

По данным силовиков, вдоль линии боевого столкновения наши войска 15 раз фиксировали беспилотники противника. "В Донецкой области, в районе Первомайска, силами ПВО такой летательный аппарат был сбит", - добавили в пресс-центре.

Также на Мариупольском направлении, вблизи поселка Широкино, с 3:00 и до 4:00 ночи противник штурмовыми действиями пытался провести разведку боем позиций украинских военнослужащих.

При этом за ночь количество обстрелов позиций сил АТО боевиками несколько уменьшилась.

Однако враг продолжает применять реактивные системы залпового огня и артиллерию. В частности, из "Градов" были обстреляны населенные пункты Водяное и Степное, а из артиллерии и минометов - Широкино, Пески, Авдеевка.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от города Мариуполь был замечен пролет военных самолетов-разведчиков России.