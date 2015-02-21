Майдан стратегического значения, или Почему не сложился имперский паззл Путина

В конце февраля Украина отмечает годовщину Революции Достоинства. События, которое перевернуло новейшую историю нашей страны, дорогой ценой позволило выйти на европейскую магистраль развития. События, оставившего свой след в сердцах миллионов.

В конце февраля 2014-го многих украинцев охватила понятная эйфория, ведь Янукович сбежал, к власти пришли новые люди, обещавшие менять страну. Но не стоит забывать, что в феврале прошлого года в центре Киева была навсегда утрачена возможность решать вопросы мирным путем, и не имеет принципиального значения, сделали это российские снайперы или другие наемники. Год спустя можно говорить о том, что далеко не все поставленные на Евромайдане цели достигнуты, но одна из главных задач решена — Украина не позволила России подмять ее под себя. В Москве, похоже, практически перестали скрывать восприятие нашей страны как временно потерянной территории. Позиция ЕС и США заставляет Кремль держаться в весьма условных нормах международных приличий, но вовсе не вынуждает его хозяина отказаться от агрессивных планов в отношении Украины.

Против Украины идет "гибридная" война, где основную роль играют не танковые клинья и авиационные налеты, а волны паники в социальных сетях, саморазгоняющиеся в социальных сетях фальшивки и телевизионные сюжеты-страшилки с подставными актерами. Против нашей страны играют высокая степень интегрированности российских СМИ в украинское общество, понятный язык и огромный объем дезинформации, вбрасываемой в украинское информационное пространство.

Противостоять этому информационному цунами непросто. Но сегодня нельзя уподобляться российским VIP-ам и отрицать очевидное: победа Революции Достоинства не позволила Владимиру Путину восстановить контроль над Украиной, без которой паззл под названием "Его личная империя" никогда не будет полным. Скорое превращение "кривого зеркала Майдана" — технологии, запущенной в Крыму и на Донбассе противниками Украины — в "гибридную" войну высокой степени интенсивности на востоке Украины свидетельствует, что российско-украинские отношения переросли в войну за независимость. Ее успешное завершение для Украины может серьезно изменить не только отношение к нашей стране, но и подарить ей новую траекторию развития. Но следует быть готовым и тому, что возможен и "гибридный" мир, и ситуативное перемирие — слишком высоки ставки, слишком масштабный даже по европейским меркам конфликт на Донбассе.

Украинцы требуют от нашей армии успехов "здесь и сейчас", забывая, что на протяжении всего периода независимости Вооруженные Силы только и делали, что сокращались, а несколько последних лет — умышленно разваливались. Что наш "вероятный противник" даже после психологической атаки России на остров Коса Тузла осенью 2003 года оставался на Западе, а не на Востоке. Сегодня армия Украины стала по-настоящему народной, но измениться по мановению волшебной палочки она вряд ли способна. И нет реальной технологии, позволяющей конвертировать многочисленные диванные генштабы в стремительное изменение стратегической мысли Вооруженных Сил.

Впрочем, Украине уже удалось сорвать реализацию проекта "Новороссия" и, как минимум, замедлила реализацию планов Путина. Нарочно пишу об этом без эйфории, поскольку нашему обществу сегодня нужнее здравое восприятие, скепсис и осознание того, что предстоит продолжительная борьба. Сегодня наша страна платит высочайшую цену в борьбе за собственную международную субъектность — жизнями своих лучших сограждан. Второго шанса переписать историю в сине-желтом цвете может не быть, ведь и сегодня Украина расплачивается за ошибки тех, кто называл себя политической элитой на протяжении периода независимого развития нашей страны.

Самоорганизация общества заметно диссонирует с возможностью власти принимать непростые решения. Но страна, самая большая в Европе, может победить, только изменившись. Разговоры о "третьем Майдане" сегодня на руку только Путину, а Украине необходимы реформы, которыми власть не просто ставит перед фактом миллионы сограждан, но и воспринимает как рецепт выживания государства.

Евгений Магда

фото: vitki.org