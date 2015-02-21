Под Мариуполем снова замечена авиация РФ: боевики вели танковый обстрел в Широкино

Сегодня, 21 февраля, ранним утром над населенными пунктами Саханка, Заиченко и Октябрь что под Мариуполем, снова зафиксированы полеты российской авиации. Очевидцы сообщают о трех самолетах-разведчиках.

Об этом сообщили в общественной инициативе "Оборона Мариуполя" отч на своей странице в Facebook

Как говорится в сообщении, вскоре после авиации активизировались боевики в Широкино.

"Силовики столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника в поселке Широкино. Бой произошел в 3:15 ночи, в нем применялось стрелковое оружие.

В 7:20 они совершили минометный обстрел украинских позиций, а через час работали по силам АТО уже с применением гранатометов.

После 10:00 утра начался длительный танковый обстрел украинских войск в Широкино.

"Есть потери и пострадавшие. Ранен один украинский военнослужащий, один погиб", - сообщают в "Обороне Мариуполя".

"Разведка сектора М не наблюдает скопления или перемещения сил противника в размерах, которые создают угрозу Мариуполю. Ситуация отслеживается", - подчеркивается в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Мариуполя враг применил четыре самолета и осколочно-фугасные снаряды.