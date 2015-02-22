РФ гонит на Донбасс эшелоны с вооружением: танки, грузовики, боеприпасы - карта зоны АТО

Россия продолжает вооружать боевиков на Донбассе, по данным разведки, 21 февраля с территории РФ на железнодорожную станцию Амвросиевка в Донецкой области прибыл военный эшелон с 60 единицами бронетехники (танки, боевые бронированные машины).

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

Впоследствии сформированные колонны военной техники выдвинулись в направлении н.п. Новоивановка – Кумачово – Тельманово. Также через пункт пропуска "Изварино" в направлении Краснодон – Луганск отмечено передвижение двух колонн военной техники ВС РФ общим количеством 47 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом, и одной единицы БМП. Кроме этого, с территории РФ в направлении г. Новоазовск зафиксировано передвижение колонны военной техники ВС РФ в составе 50 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом, сказано в сообщении.

Кроме того, вчера на временно неконтролируемой Украиной территории зафиксировано передвижение колонн военной техники НВФ, в частности: из г. Макеевка в направлении г. Донецк – 9 грузовых автомобилей (5 – с имуществом и боеприпасами, 4 – с личным составом НВФ), 4 – топливозаправщики; из г. Донецк в направлении г. Мариуполь – 10 грузовых автомобилей с артиллерийскими установками. В то же время на отдельных направлениях наблюдается отвод (ротация) противником своих подразделений и тяжелого вооружения за пределы Украины. В частности, 21 февраля через пункт пропуска "Изварино" на территорию РФ выведено 6 боевых бронированных машин, 11 грузовых автомобилей с личным составом и имуществом ВС РФ, подчеркивается в информации.

Вместе с тем за прошедшие сутки интенсивность боевых действий в зоне АТО снизилась. В частности с 22:00 часов 21 февраля до 07:00 часов 22 февраля не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела наших позиций. Однако боевики продолжают осуществлять вооруженные провокации, в т.ч. – с применением тяжелой техники. Всего вчера, 21 февраля, было совершено 44 вражеских обстрела наших позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью террористы не прекращали наносить огневые удары по позициям сил антитеррористической операции.

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