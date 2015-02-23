Ситуация под Мариуполем: россияне перебрасывают резервы, танки атакуют силовиков в Широкино

За минувшие выходные 21-22 февраля в зоне конфликта на Донбассе российские войска и террористические группы продолжали грубо нарушать мирные договоренности, осуществляя обстрелы позиций украинских войск (в т.ч. из тяжелых вооружений) и предпринимая попытки наступательных действий, а также проводя перегруппировку войск.

Об этом сообщил народный депутат от Народного фронта, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, наиболее сложная ситуация сложилась на Мариупольском направлении.

"В частности, противник продолжает переброску тактических резервов в район н.п.Безыменное. В течение последних суток зафиксирована переброска порядка 350 чел., 15 ед. грузового транспорта, порядка 20 ед. бронированной техники (включая 6 танков). Данные резервы развернуты на узком участке в районе от побережья до трассы Т0519.

Одновременно позиции украинских войск в районе н.п.Широкино обстреливает поддерживающая войска противника артгруппа. В составе артгруппы - 4 огневых подразделения (2 – ствольная артиллерия, 1 – РСЗО, 1 - САУ).

Фиксировались попытки танковых подразделений противника атаковать позиции украинских войск в данном районе. Отмечается активность воздушной разведки противника (БПЛА)", - пишет Тымчук.

Ранее сообщалось, что в Широкино боевики используют против украинских военнослужащих новый вид вооружения.