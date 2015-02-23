В Украину приедет Папа Римский: получил приглашение от Порошенко

Папа Римский Франциск принял приглашение посетить Украину, сообщил переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит.

Об этом передает 5 канал.

"Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с Папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от Президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что он приедет в Украину. Поэтому хочу поздравить украинцев с тем, что, скорее всего, Папа Римский Франциск, который молится за мир в нашей стране, приедет к нам", - сказал Тандит.

Напомним, ранее Папа Римский заявил об Украине: стала драматическим театром военных действий.