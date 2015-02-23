Российский журналист о теракте в Харькове: демонстрация, дальше будет хуже

Устроенный 22 февраля во время Марша Достоинства теракт в Харькове, был демонстрационным — а дальше может быть еще хуже, ведь президент РФ Владимир Путин непредсказуем.

Об этом известный российский журналист и блогер, участник двух чеченских кампаний Аркадий Бабченко пишет на своей странице в Facebook.

"В последнее время я говорю, что перестал понимать происходящее в голове Владимира Владимировича и этот человек для меня теперь непредсказуем. Я не знаю его следующего шага", — пишет журналист.

"Но вот их (окружения Путина — Ред.) общие методы - не изменились ни на йоту. Ни на сантиметр. Война, заложники и теракты. Теракты, заложники и война. Стратегия не меняется десятилетиями. В этом они абсолютно предсказуемы", — считает Бабченко.

"До сегодняшнего дня теракты в Украине были вегетарианскими — очевидно, что жертв сознательно пытались избегать. Но без жертв реакция была не та. С сегодняшнего дня тактика, видимо, будет изменена", — делает вывод блогер.

"Я думаю, что сегодняшний теракт в Харькове — скорее демонстрационный. Дальше будет хуже. Не дай бог, конечно, но… Во всяком случае, по-другому они еще никогда не действовали", — подытожил Бабченко.

Напомним, в результате теракта погибли два человека и еще 11 получили ранения. В Харькове объявлен траур.