Генерал СБУ о теракте в Харькове: проявление ненависти российских спецслужб

Теракт в Харькове, во время которого погибли три человека, а еще 10 получили ранения, является попыткой российских спецслужб запугать украинскую общественность, поддерживающую курс на евроинтеграцию.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Харьков в свое время сыграл сложную для истории роль, когда большевики создали там столицу Украины. И столица была создана там, чтобы разрушить украинскую суверенность того периода. [Президент РФ Владимир] Путин во многом подражает своим учителям, поэтому в последнее время в пропагандистских целях "рупоры" Кремля распространяют панические слухи о том, что надо идти на Харьков, Харьков их (сепаратистов) ждет и т.д.", — рассказал эксперт.

"При этом, безусловно, просматривается, что координатором всех действий против Украины в Харькове являются российские спецслужбы. Поэтому, кроме оценки, которую озвучила СБУ устами [советника председателя спецслужбы Маркияна] Лубкивского, нужны и действия. Ведь там до сих пор не наказаны за проведение съезда тогдашние руководители Харьковской области и Харькова, пока там так и не осуждены те, кто стреляет из гранатометов, а также не ведется активная борьба с подпольем, существующим в Харькове. А все это представляет угрозу для нашей безопасности", — подчеркнул генерал СБУ.

По его мнению, теракт в Харькове был местью и запугиванием общественности, которая исповедует принципы украинской государственности, поддерживает евроинтеграционный курс: "Ведь он был осуществлен против простых людей, которые вышли, чтобы почтить память погибших. Запугать и отомстить — это проявления враждебной психологической ненависти не только со стороны российских спецслужб, но и их агентуры, как носителей "звериной идеологии" — антиукраинской".

"Что касается мнения, высказанного Станиславом Белковским, то, думаю, для Путина наступление на Харьков, связанное с поставками оружия в Украину, не логично. Он, безусловно, может активизировать свою деятельность. Но остановить агрессора может только новейшее мощное вооружение украинской армии. Поэтому риск активизации боевых действий со стороны России остается всегда высоким, вне зависимости от того, будет поставляться нам оружие или нет, — подытожил Скипальский.

Напомним, что директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков в комментарии "Главреду" заявил: главными целями теракта в Харькове являются срыв мирных переговоров и эскалация насилия в регионе.