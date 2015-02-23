Аваков: задержаны еще двое участников расстрела Майдана из "черной роты" Беркута

В ходе расследования массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года были задержаны еще двое непосредственных исполнителей из "черной роты" спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook.

"Эпизод по расстрелу 20 февраля: в рамках расследования расстрела участников Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года , МВД и ГПУ сегодня задержали двоих бойцов бывшего спецподразделения "Беркут", - заявил он.

Также министр подчеркнул, что в ходе "реализации оперативной информации, следственными органами проведено 18 обысков в отношении 20 бывших сотрудников экс-"Беркута", в ходе которых изъяты вещественные доказательства непосредственно имеющие отношение по факту предъявленного подозрения в совершении преступления".

"В ближайшие часы будет объявлено об обоснованном подозрении еще 18 скрывающимся экс-беркутовцам, которые будут объявлены в розыск", - заявил Аваков.

Что касается задержанных сегодня – оба "являлись бойцами так называемой "черной роты Беркута", которые 20.02.2014 получили преступный приказ от министра МВД Захарченко применить огнестрельное оружие против мирных участников Евромайдана и стреляли в людей".

"Следствие по крупицам восстанавливает картину этого трагического дня. Да, истину установить не просто, и многие в бегах – но, так будет не всегда – возмездие будет неотвратимым – шаг за шагом – но покараны будут все от Януковича – Захарченко до того, кто "исполнял" приказ и бесчеловечно нажимал на гашетку по мирным людям", - резюмировал Аваков.