Эксперт рассказал, зачем Путину нужны именно украинцы

Война на Донбассе ведется не за территории и квадратные километры, а за души людей, их мировоззрение и ценности. Президенту РФ Владимиру Путину нужны именно украинцы, которые после определенной идеологической обработки должны стать главными строителями русского мира.

Такое мнение высказал историк, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, пишет Новое время.

"Война за идентичность — так назвала сегодняшние события на востоке страны писательница Оксана Забужко. Поэтому главный вопрос нынешней войны заключается в том, какими мы станем.

Информационный фронт в такой войне важнее боевых действий. Вооруженные столкновения и количество погибших нужны для создания правильной картинки. Человеческие жизни для Владимира Путина — лишь способ информирования. Он так общается с нами. И достаточно убедительно: языком руин и смертей.

Подобная война означает, что Путин не остановится, завоевав кусок украинской земли. Ему нужна вся страна, нужны украинцы. Именно украинцы после определенной идеологической обработки должны стать главными строителями русского мира — воплощения его неоимперской мечты. Россиян для реализации путинского проекта недостаточно. Кроме того, не существует вариантов их идентичности без Украины. В их самосознании россиян без украинцев не существует", - пишет историк.

По мнению Вятровича, несмотря на то, что в Украине десятилетиями было тихо, война идет давно — со времен распада СССР

"Украина Виктора Януковича была идеальной для Путина — формально зависимое государство, население которого благодаря умелой пропаганде форматируется в соответствии с требованиями русского мира. За духовное вторжение, идеологическую аннексию ничего не грозит, даже экономические санкции. Информационная оккупация не является международным преступлением.

Со временем вызрел бы правильный результат: Украина, оставаясь на карте мира, постепенно исчезла бы. Без собственной культуры, истории и языка она превратилась бы в интегральную часть России. Но уберечь это достижение Путину так и не удалось.

Несмотря на то что в Украине десятилетиями было тихо, война идет давно — со времен распада СССР. Крах советской империи вовсе не означал крах советской идентичности. Апеллируя к ее ценностям, легко было удерживать контроль над бывшими республиками. Этим и занимался Кремль с молчаливого согласия Запада, негласно признававшего право РФ на собственную зону влияния. Де-факто СССР продолжал жить", - пишет он.

Вятрович отмечает, что с западной Украины и началось идейное отвоевание украинцами своего государства.

"После 24 августа 1991 года продолжала существовать и советская Украина. Но источником беспокойства стали территории, вошедшие в Союз после 1939 го, поскольку их население в меньшей степени пострадало от советизации.

Голодомор и массовые репрессии 1920–1930 х, отнявшие жизни миллионов, обошли стороной западных украинцев. Отсюда и началась своеобразная национальная Реконкиста — идейное отвоевание украинцами своего государства, превращение независимости из бумажной в настоящую. Ее непрестанное движение на восток отлично демонстрируют электоральные карты с 1990 по 2014 год. Проукраинские силы в начале 1990 х побеждали только в Галичине, в 2004 м на всем Правобережье, а в 2014 м — почти на всей территории страны, за исключением аннексированного Крыма и части Донбасса, подконтрольной пророссийским террористам".

"Истинное разделение в стране всегда проходило не по идеологическим маркерам — правые или левые, а по отношению к независимости Украины. Открыто против суверенитета выступали лишь маргинальные силы, но его реализации мешали мощные политические группировки вроде Партии регионов или коммунистов. Противостояние украинской и российской или советской идентичностей были главным сюжетом в политике на протяжении всей независимости.

В конце концов попытка Януковича реализовать полный российско-советский реванш вызвала неожиданный для него и РФ масштабный протест в конце 2013 года. Протест, который справедливо называют антиколониальным восстанием. Ключевыми ценностями, консолидировавшими активистов, были свобода и солидарность, являющиеся основой украинской и европейской идентичностей. С этого объединения и родилось новое гибридное слово Евромайдан.

Евромайдан победил благодаря поддержке практически всей Украины. Исключением стали Крым и те территории Донбасса, где в силу исторических причин сохранились наиболее прочные островки советской идентичности. Именно к этим островкам апеллирует Путин. И именно они являются опорой сопротивления Украины. Поэтому Путин активизировал наступление. Он понимает: если сегодня не воспользоваться Донбассом и Крымом для формирования русского мира, завтра уже будет поздно.

Евромайдан запустил необратимые процессы разрушения советской идентичности. Ответ на вопрос "Что восстанет на ее руинах?" формулируется сегодня в противостоянии между Россией и Украиной. Речь не только о том, какими станут украинцы. Формирование новейшей украинской идентичности — это шанс для россиян создать собственную неимперскую идентичность, вырваться из плена представлений о своей нации, сформировавшихся еще в ХІХ веке. Это их шанс на будущее, в конце концов", - подытожил историк.

Напомним, Путин заявил, что надеется на то, что до открытой войны России с Украиной дело не дойдет.