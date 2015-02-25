Беглый Янукович знает, как остановить войну в Украине

Беглый, лишенный звания экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что международному сообществу необходимо оказать давление на руководство Украины с целью остановить войну и кризис.

Об этом он пишет в статье для "Аргументы и Факты".

По его мнению, у киевских властей отсутствует воля к поиску компромисса.

"Поэтому я прошу международных лидеров быть последовательными в своих действиях по прекращению войны, ведь погибает очень много мирных людей. У Киева отсутствует воля к поиску компромисса. Переговоры ведутся, только когда нужно пере­вооружить армию и провести очередную волну мобилизации. Может ли человек, который называет себя "президентом мира", подписывать указ о мобилизации?", - говорит он.

Экс-президент заявил, что только переговорный процесс с учётом мнения всех заинтересованных сторон является выходом из этого тупика.

"В случае достижения мирных договоренностей великие державы должны стать гарантом их выполнения. А для украинцев национальной идеей должно стать желание вернуть сильную независимую страну, восстановить экономику, начать решать социальные вопросы. И самое главное - нужно не разрушать, а строить. Все украинцы ждут от власти мира и веры в будущее", - добавил он.

Напомним, ранее Янукович заявил, что покинет территорию России и вернется в нашу страну, как только у него появится такая возможность.