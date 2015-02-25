Британский журналист о ситуации на Донбассе: "груз-200" на российской границе и война до 2018 года

25 февраля 2015, 11:44

Отправляя журналистов с "грузом-200 на границу с РФ, боевики впервые признали, что на Донбассе воюют россияне. 

Боевики ДНР считают, что война на Донбассе может затянуться до 2018 года.  и еще в мае 2014 года подтвердили участие российских военных в боях за донецкий аэропорт, отправляя в РФ "груз-200". Многие за время конфликта перестали воспринимать друг друга как людей. Это касается и ДНР-ЛНР, и Украины. Пока это так, мира не будет.

Такое мнение высказал Британский журналист, The Economist  Ной Снайдер, пишет Новое время.

По мнению журналиста, вначале конфликта на Донбассе 60% жителям было все равно, кто победит в нем, но сейчас ситуация изменилась не в пользу киевской власти.

"Я думаю, что вначале лишь 20 % местных были за ДНР, 20 % — за Украину. Остальным 60% было все равно, кто победит: они хотели хлеба, работы и спокойствия. Но когда начали погибать знакомые, соседи, родственники, нейтральное пространство, в котором сохранялась возможность компромисса и какого то диалога, существенно сузилось не в пользу Украины.

"В конце мая, после первой битвы за Донецкий аэропорт, было много погибших. На террасе гостиницы к нам с коллегой подошел заместитель Александра Бородая и сказал, что есть предложение поехать с конвоем "Груз-200" до границы с Россией. Мы были в шоке, мягко говоря. До этого все отрицали любое участие РФ в конфликте. И вдруг прямым текстом сказали, что это тела 30 российских граждан, которые погибли в бою за аэропорт.

Журналистов хотели использовать как живой щит, чтобы доехать до границы. Они думали, что украинцы собираются нападать на этот конвой. В то время украинские блокпосты были еще до границы с РФ. И мы поехали за этим конвоем. Украинские пограничники не знали, что делать. Никто не знал. В РФ машину никто не встречал. Тогда у меня появилось ощущение, что это дошло до какой то иной степени. Если уже тела пересекают границу — это все серьезно", - отмечает он.

Журналист также рассказал, что "в Славянске, когда он был захвачен ополченцами, он познакомился с одним из их командиров, мужчиной из Дружковки. Он служил в Афганистане четыре года, а потом занимался строительным бизнесом. Когда начался конфликт в Донбассе, он собрал знакомых и друзей и создал свою группу. Эти люди искренне верили во все то, что показывали по российскому телевидению.

Они пригласили нас на свою базу - дом, в котором жили местные бабушка и дедушка, сын которых ушел воевать за ДНР. Мы с коллегой спросили: чего вы хотите на самом деле? И у каждого человека был совершенно разный мотив. Один хотел, чтобы Донбасс остался в составе Украины, но его жителей уважали. Другой хотел некую федерализацию. Третий — независимую республику. Четвертый хотел, чтобы в Донбассе произошло то же, что и в Крыму, и Россия присоединила регион. Пятый наш собеседник хотел движения до самого Киева или даже Львова. Но тогда никто из них не говорил о многолетней войне. Они ожидали, что все будет продолжаться где то месяц, не больше.

Когда я был последний раз в Донецке, я встретил этого командира из Дружковки и его людей. В Славянске у него находилось в подчинении не более 70 человек, а сейчас он один из лидеров батальона "Восток" и руководит несколькими тысячами. И я снова задал этот вопрос: "Чего вы хотите?" Командир ответил, что они готовы стоять до конца, много лет, пока враги не уйдут с их земли. А другой боец сказал, что это все может продолжаться до 2018 года", - подытожил Снайдер. 

Напомним, премьер Латвии Лаймдота Страуюма заявила, чтнНикто не готов начать Третью мировую войну. Военное вмешательство Запада может лишь поспособствовать эскалации конфликта в Украине.

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Донбасс Россия война Британия журналист Снайдер
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