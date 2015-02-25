Порошенко дал Гонтаревой неделю для прекращения "безобразия" на валютном рынке - СМИ

После возвращения из поездки в ОАЭ Президент Украины Петр Порошенко имел серьезный разговор с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, передают источники в Нацбанке.

Об этом пишет "Главком".

По слова источников, Порошенко в жесткой форме потребовал от Гонтаревой "прекратить безобразие с валютным курсом и отвел на решение проблем неделю".

Вопрос об отставке Гонтаревой с должности пока не поднимался, поскольку глава Нацбанка пользуется хорошим определенным доверием у представителей МВФ (на уровне заместителей главы Фонда), и до решения вопроса с выделением кредита этот вопрос подниматься не будет, сообщили источники.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура расследует дело против руководства НБУ: обвиняется в служебной халатности.