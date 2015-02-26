Штаб АТО: отвод тяжелых орудий не скажется на обороне Мариуполя

После отвода тяжелого вооружения с линии фронта на Донбассе оборона Мариуполя останется надежной.

Об этом заявили в штабе АТО, передает ТСН.

По словам офицеров штаба, несмотря на опасения, что именно Мариуполь может стать следующей мишенью сепаратистов, военные говорят, существенно на оборону Мариупольского направления отвод тяжелых вооружений не повлияет.

"Ни в коем случае это не влияет. У нас остается и остальное вооружение. Бронированная техника, личный состав. Все находятся на своих позициях. То есть, вдруг будет какой-то удар, у нас есть чем его отбить", - заверил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый.

В то же время продолжает поступать информация от разведчиков, которые сообщают, что на подступах к Мариуполю боевики усиливают свою группировку.

Поставки оружия идут со стороны Волновахи – вблизи Докучаевска.

Как сообщал "Главред", сегодня украинские войска начали отвод тяжелых вооружений по всей линии фронта.