Боевики не держат слово: заявления главарей об отводе техники не соответствуют действительности

Заявления главарей боевиков ЛНР и ДНР об отводе 80% тяжелых вооружений не соответствуют действительности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Не смотря на заверения главарей террористов ЛНР и ДНР об отводе значительной части тяжелых вооружений от разграничительной линии на Донбассе (на 24.02 - якобы 156 ед. ствольной артиллерии и 40 РСЗО, на 25.02 - 180 ед. ствольной артиллерии и 18 РСЗО, на вчерашний день, 26.02, в ЛНР заявили об отводе 80% тяжелых вооружений), эти заявления не соответствуют действительности.

По данным Тымчука, по состоянию на 26 февраля, российско-террористическими войсками было отведено лишь порядка 10-15 % от указанной численности вооружений.

Причем отвод вооружений террористами производится не на оговоренные Минскими договоренностями расстояния, а с тем расчётом, чтобы вернуть их на исходные позиции в течение 30-40 минут", - пишет Тымчук.

Напомним, 26 февраля, украинские силовики начали отвод артиллерии калибром свыше 100 миллиметров по всей линии фронта.

Напомним, отвод артиллерии и тяжелой техники был предусмотрен Минскими соглашениями.

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