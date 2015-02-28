ГПУ очень скоро предъявит Кернесу подозрение в пытках и хулиганстве

Генпрокуратура Украины в ближайшее время уведомит мэра Харькова Геннадия Кернеса о подозрении в совершении ряда преступлений.

Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин в интервью "5 каналу".

В частности, Кернесу инкриминируют хулиганство, незаконное лишение свободы и пытки людей. Следователи ГПУ уже выехали в Харьков, чтобы уведомить Харьковского городского голову о подозрении, добавил он.

"Ему инкриминируется пытки, эта статья – тяжкое преступление. Предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Хулиганство, потому что он совершил преступление вместе со своими двумя телохранителями, которым уже сообщено о подозрении, а также незаконное лишение свободы", – отметил Шокин.

По его словам, с этой целью в Харьков уже выехали следователи.

Как известно, уголовное дело против Кернеса расследуется с марта 2014 года по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством). Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.

После покушения на Кернеса в апреле расследование было приостановлено.

видео: 5 канал