Чечетов покончил с собой: найдена предсмертная записка

Опубликовано фото предсмертной записки Михаила Чечетова.
В квартире экс-депутата Михаила Чечетова найдена предсмертная записка.
Об этом сообщает ТСН.
В своем последнем послании один из бывших лидеров Партии регионов написал: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М Чечетов".
После этого он выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 17-м этаже, и разбился насмерть.
Как сообщал "Главред", экс- депутат был найден мертвым в ночь на 28 февраля.
Также стоит напомнить, что 20 февраля Чечетову было объявлено о подозрении в совершении преступления во время принятия диктаторских законов 16 января.
В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме пяти миллионов гривен.
Позже этот залог был внесен и Чечетов вышел на свободу.