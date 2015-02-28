Чечетов покончил с собой: найдена предсмертная записка

В квартире экс-депутата Михаила Чечетова найдена предсмертная записка.

Об этом сообщает ТСН.

В своем последнем послании один из бывших лидеров Партии регионов написал: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М Чечетов".

После этого он выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 17-м этаже, и разбился насмерть.

Как сообщал "Главред", экс- депутат был найден мертвым в ночь на 28 февраля.

Также стоит напомнить, что 20 февраля Чечетову было объявлено о подозрении в совершении преступления во время принятия диктаторских законов 16 января.

В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме пяти миллионов гривен.

Позже этот залог был внесен и Чечетов вышел на свободу.