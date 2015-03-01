Порошенко подписал закон, освобождающий от налогообложения импорт оружия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий от налогообложения импортируемую продукцию оборонного значения, в том числе для нужд украинской армии, задействованной в проведении антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом сообщает УНИАН.

"С одной стороны законом решается вопрос безналогового ввоза продукции оборонного назначения, в том числе для нужд антитеррористической операции, на территорию Украины и повышения ее обороноспособности. С другой - исключается финансирование военно-промышленного комплекса страны - оккупанта (агрессора)", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно сообщению, Порошенко подписал закон №168-VIII от 10 февраля 2015 года "О внесении изменений в п.2 закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения продукции оборонного назначения".

В частности, закон делает невозможным потенциальные поставки оборонной продукции из государств-оккупантов или государств-агрессоров по отношению к Украине, а также из оккупированной территории Украины.

"Документ вводит условие квалификации "страны происхождения" военной продукции, которым устраняется потенциальная возможность поставок отмеченной продукции из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором по отношению к Украине или из оккупированной территории Украины, определенной таковой согласно законодательству", - отмечается в сообщении.

В то же время, закон устраняет препятствия на пути безналогового ввоза таковой продукции в Украину из США, Канады, Бразилии, Китая, Индии и большинства европейских государств, тогда как ранее оборонная продукция из этих стран облагалась НДС.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые страны уже начали поставки летального оружия Украине.