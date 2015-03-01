Спецслужбы унесли из квартиры Немцова все доказательства присутствия РФ на Донбассе

После показательного убийства Бориса Немцова в нескольких шагах от Кремля одним из первых на его смерть отреагировал тот, кто обычно держит паузу в таких щекотливых ситуациях - Владимир Путин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Президент РФ назвал это убийство заказным и провокационным и пообещал матери Бориса Немцова найти преступников.

Автор нескольких разоблачительных публикаций о хозяине Кремля, Немцов готовил информационную бомбу – доказательства присутствия Вооруженных сил России на Донбассе.

Об этом успел сообщить друзьям, и Петру Порошенко. Президент Украины подозревает, что это могло стать одной из причин убийства.

Немцов возглавлял колонну российских оппозиционеров с тех пор, как Путин в третий раз пришел к власти. Ему не пророчили президентского кресла, он даже не был неоспоримым лидером в раздробленной российской оппозиции.

Но Борис Немцов собирал людей и так ярко и метко критиковал российский режим, действия Кремля и лично Путина, что вызвало недоумение – как так долго оставался на свободе и вообще жив. Немцова убили под стенами Кремля, где даже птица не пролетит незамеченной, где всегда дежурят полицейские, а десятки камер фиксируют каждое движение.

Накануне протестного марша против политики Путина, когда каждый оппозиционер, а особенно ключевой организатор протеста, каким был Немцов, под колпаком. И о планах и передвижениях спецслужбы знают лучше родной матери.

"Внезапно подъехал автомобиль, из него было произведено несколько выстрелов. В результате четыре из них попали в спину и повлекли травмы, несовместимые с жизнью для господина Немцова", - констатировала спикер МВД России Елена Алексеева.

Через сутки после смерти Немцова российский канал выложил видео. Камера, которая круглосуточно снимает погоду над Кремлем, зафиксировала момент убийства. На нем так далеко, что даже пришлось обвести кружочком, видно, как якобы Немцов вместе со спутницей прогуливаются по мосту.

Через несколько минут на мост заезжает снегоуборочная машина – ночью, когда изредка пролетает мокрый снег. Она идеально прячет пару от камер. Через несколько минут девушка остается в одиночестве – возле нее то останавливаются, то отъезжают несколько машин.

Через 10 минут на место преступления приезжает полиция. Потом будут говорить об идеальном убийстве в наиболее неудачном для этого месте. Тело Немцова долго не будут убирать и не будут прикрывать – он так и пролежит полуголый на глазах десятков российских телеканалов, которые впоследствии озвучат бытовую версию убийства из-за ревности, и будут цитировать следователей.

Опять будут кивать на Украину и даже будут видеть месть мусульман – мол, Немцов получал угрозы из-за своей поддержки журналистов парижского "Шарли Эбдо".

Место преступления тщательно смоют водой из шланга, как только уедут следователи. Первые люди понесут цветы к предупредительному знаку вместо фото убитого под Кремлем оппозиционера.

В это время в квартире Немцова следователи будут перебирать документы. Там найдут доклад "Путин и война" с убедительными доказательствами вторжения российских войск в Украину, который Немцов собирался вскоре презентовать.

Немцов должен был стать первым такого уровня российским политиком, который бы как теорему доказывал то, что Путин отрицал перед всем миром и десятками лидеров на переговорах, - развязанную Россией войну на Донбассе.

"Все документы, которые могли быть ценными для этого доклада, были изъяты", - констатирует российский оппозиционер и друг Немцова Илья Яшин.

Политические соратники и друзья Немцова говорят, что Кремлю есть, за что иметь зуб на покойного. Сомнений, кто виноват, не имеют.

"Это были никакие не частные лица. Это были официальные лица, которые находятся на соответствующей службе. Больше никто такое преступление в этом месте не мог совершить. Просто посмотрите вокруг", - говорит соратник Бориса Немцова Владимир Милов.

Милов когда-то был однопартийцем Немцова. Вместе они писали исследования о Путине. Говорит, что это сейчас все знают, кто такие Ротенберг, Тимченко и другие друзья-олигархи Путина. Немцов вывел антикоррупционную тему в России в мейнстрим. Он – автор нескольких разоблачительных и документальных работ о кремлевском хозяине.

Именно от Немцова мир узнал о яхтах и недвижимости Путина и о дороге стоимостью полета на Марс, построенную к сочинской олимпиаде за деньги россиян.

"Я получил 50 смс и сообщений от людей, моих друзей с криком немедленно уезжать из России, потому что я и такие, как я, можем быть следующими. Это ровно то, чего хотели добиться те, кто это сделал. Они хотели нас напугать, они хотели посеять страх среди нас", - говорит Владимир Милов. Противостоять всепоглощающей ненависти, которую лелеет в россиянах телевизор, все труднее.

Путин легализовал насилие, говорят его оппоненты. Сами же оппозиционеры еще с января говорят, что ФСБ готовит массовые расправы – аресты и более неприятные вещи. А виновных будут искать на стороне. Основания дал сам российский президент.

"Ищут сакральную жертву среди заметных людей. Сами "грохнут", а потом власти будут обвинять", - заявил ранее Путин.

Российская оппозиция не имеет иллюзий. Говорят, что смерть Немцова – это снятие запретов для уничтожения всех, кто вслух критикует курс Кремля.

"Я буду продолжать создавать движение за смену власти. Мы будем собираться, консолидироваться, изменять ее путем восстания - Майдана, российского Майдана. Другого пути смены власти нет. Но нас будут дальше убивать", - отмечает российский оппозиционер Марк Гальперин.

"Я надеюсь, его (Немцова) смерть объединит хотя бы ту небольшую часть общества, которая при своем уме в России. В другой (части), думаю, ничего особенного не произойдет, потому что страна находится примерно в таком состоянии, как в Германии в начале 30-х годов. То есть полное безумие", - отмечает общественный активист Евгений Евкович.

О том, кто стрелял, могла бы рассказать спутница Немцова - украинка Анна Дурицкая. Она до сих пор в Москве. После допроса следователей украинского консула к девушке не пускают.

Мама Анны говорит, что следователи держат чуть ли не под домашним арестом. Говорит, Немцов имел отношения с ее дочкой два с половиной года.

"Сегодня ее предупредили, что могут забрать телефон и могут отвезти в какой-то пансионат, возле дверей все время находится охрана. Я спрашиваю, сколько она будет в них находиться. Они не знают, просто затягивают время", - подчеркнула мать Анны, Инна Дурицкая.

Большой друг Украины и российский патриот Борис Немцов когда-то признавался, что завидует украинцам, потому что те смогли свергнуть Януковича и надеялся, что и Москва возьмет пример с Киева.

А пока что Путин своим приказом накануне убийства Немцова ввел новую красную дату календаря – день сил специальных операций. Это о тех самых "зеленых человечках", которые захватили Крым, с которого началась оккупация Донбасса, о которой Немцов хотел рассказать.

Видео: ТСН