Под Мариуполем боевики зарываются в землю: ставят опорные пункты и минные поля

Пользуясь режимом перемирия на Донбассе, под Саханкой Новоазовского района (12 км восточнее Мариуполя) боевики и российские военные ведут активные работы по обустройству линий обороны.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в этом районе, южнее трассы на Мариуполь, за Саханкой, противник продолжает совершенствовать свою оборону – оборудуются взводные и ротные опорные пункты, весьма активно устанавливаются минно-взрывные заграждения, проводится ряд других мероприятий. Кроме того, террористы продолжают наносить удары в районе н.п. Широкино, Октябрь, Заиченко.

Напомним, что под Мариуполем была атакована база и взорван склад резервного боекомплекта 1140-го гвардейского артиллерийского полка 76-й ДШД ВС России — уничтожены восемь оккупантов, 17 ранены и еще шесть пропали без ввести.

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