Волонтер рассказал, почему Россия оправляет на Донбасс бурятов

Россия имеет громадные резервы в зоне АТО на Донбассе. Они приводят сначала одну бригаду, потом другую, меняют их и чередуют. Российское командование отправляет туда национальности, не испытывающие сантиментов по поводу украинцев и русских.

Об этом рассказал один из основателей волонтерского движения Армия SOS Юрий Касьянов, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Российское командование старается не совать сюда славян, потому что в составе любой бригады из средней полосы РФ будут украинцы, которые могут в Украине повести себя иначе, чем рассчитывает командование. Лучший вариант для них - буряты и прочие национальности, которые не испытывают никаких сантиментов по поводу украинцев или русских", - отметил Касьянов.

При этом, как отметил волонтер, если украинская армия будет наносить боевикам поражение за поражением, наводить страх и ужас на наемников и сепаратистов, на российские войска, "тогда стратегия у нас будет выигрышная".

"А у Путина будет только два выбора: вводить всю регулярную армию на все участки фронта, бить из Крыма, Приднестровья, либо уходить.

Если мы не заставим Путина выбирать между тотальной войной и выходом из Украины - мы проиграем. Потому что сейчас его тактика работает, а мы стоим на месте, позволяя ему продолжать захватывать нашу территорию. Это неправда, что мы в обороне теряем меньше, чем в наступлении. В хорошем наступлении при создании котлов для врага, мы будем наносить врагу значительные потери", - отметил он.

Напомним, России планирует в марте направить на Донбасс три "гуманитарных конвоя".