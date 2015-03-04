Президент США Барак Обама пока не принял решения о поставках оружия в Украину, заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Об этом передает ВВС.

"Этот вопрос еще обсуждается", - сказала чиновник на слушаниях в Конгрессе, посвященных Украине.

По ее словам, президент получил рекомендации относительно этого от ряда ведомств.

Нуланд также заявила, что Россия с декабря передала сепаратистам "сотни единиц" военного оборудования, сообщают Reuters и AFP.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама на год продлил санкции против России.