Нуланд сообщила, что Россия с декабря передала сепаратистам "сотни единиц" военного оборудования.
Президент США Барак Обама пока не принял решения о поставках оружия в Украину, заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
Об этом передает ВВС.
"Этот вопрос еще обсуждается", - сказала чиновник на слушаниях в Конгрессе, посвященных Украине.
По ее словам, президент получил рекомендации относительно этого от ряда ведомств.
Нуланд также заявила, что Россия с декабря передала сепаратистам "сотни единиц" военного оборудования, сообщают Reuters и AFP.
Напомним, ранее сообщалось, что Обама на год продлил санкции против России.