Правозащитники предупредили: Кремль создает в Крыму "информационное гетто"

Власти России пытаются скрыть информацию о нарушениях прав человек в оккупированном Крыму, создают там "информационное гетто".

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House о нарушениях прав человека на полуострове, пишет Радио Свобода.

В то же время эксперты уточнили, что жители АРК после оккупации испытывают все более тяжелые нарушения их прав - гражданских, политических и прав человека.

Также в организации отметили, что особенно страдают крымские татары. На полуострове нарушаются их имущественные права, местных жителей запугивают путем выборочного применения законодательства и с помощью физического насилия.

"По данным отчета, Кремль пытается подавить сообщения о таких нарушениях и создает в Крыму "информационное гетто", оказывая давление на представителей местных и зарубежных средств информации", - подчеркивает издание.

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что без возвращения оккупированного Россией Крыма у Украины нет будущего.