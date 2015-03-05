Эксперт о заключении Савченко: у Путина садистские наклонности, издевается как над Украиной

Муки и страдания Надежды Савченко, находящейся за решеткой в России, могут доставлять удовольствие некоторым высшим российским руководителям, поэтому ни Украина, ни мир заставят президента РФ Владимира Путина правовым способом освободить нардепа от "Батьківщини" и украинскую летчицу.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

По его мнению, нельзя говорить, что мир и Украина просто молча наблюдают за тем, что делают с Савченко в России: "Все-таки есть и требования, и обращения. Другое дело, что ситуация с Надеждой напоминает (просто в других измерениях) ситуацию с войной России против Украины: мир пытается прекратить эту войну, но если Россия хочет, то она, несмотря ни на что, продолжает ее".

"Простите за этот термин, но по отношению к некоторым людям у Путина проявляются садистские наклонности. И если он задался целью унизить человека, создать для него нечеловеческие условия существования, он это делает. Савченко для Путина — это олицетворение Украины: издеваясь над Савченко, Путин фактически издевается над Украиной", — считает политолог.

"К сожалению, ни Украина, ни мир заставить Путина традиционным правовым способом освободить Надежду Савченко не смогут. Потому эта история сегодня набирает драматические и даже трагические обороты. Однако тут вся проблема в Путине и деформациях его психологии", — поделился мнением Фесенко.

"В этом деле нет политической цели — тут сам процесс мук и страданий Надежды Савченко, похоже, доставляет удовольствие некоторым высшим российским руководителям. Повторюсь, они издеваются над ней сознательно и целенаправленно. Для них это персонифицированное издевательство над Украиной, от чего они получают удовольствие — это уже преступные деформации в психике и предмет интереса для психиатров", — считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Политолог считает, что для освобождения Савченко Украина должна делать то же, что делали раньше, когда совершались подобные преступления: "Батьківщина" уже сделала первый шаг, создав "черный список". Пока что это, скорее, политический документ и призыв к западным институтам. Если все закончится, не дай Бог, трагически, то нужно будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Хотя уже есть соответствующие обращения, возможно, юристам придется переоформлять их и требовать персонального наказания людей, которые доводят Надежду Савченко до смерти".

"Должен быть "список Савченко", куда будут внесены люди, в том числе высшие российские руководители, включая Путина, которые доводят нашу летчицу до смерти. Не дай Бог, это случится, их нужно будет обвинять на разных уровнях международного уголовного правосудия", — подытожилэксперт.

Напомним, что Савченко согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья, но не отказалась от голодовки.