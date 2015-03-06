Путин ответил на письмо Порошенко по освобождению Савченко секретным посланием

Президент РФ Владимир Путин ответил на письмо главы украинского государства Петра Порошенко насчет освобождения арестованной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Ответ за подписью президента РФ уже подготовлен и отправлен", - сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что содержание служебной переписки на высшем уровне не разглашается.

Напомним, ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что страдания Надежды Савченко могут доставлять удовольствие некоторым высшим руководителям РФ, поэтому ни Украина, ни мир не заставят президента страны Владимира Путина правовым способом освободить ее.

Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодовку.