На Донбассе созданы штурмовые группы боевиков: 17 тысяч россиян и 4 тысячи украинцев - блогер

На Донбассе под контролем российских "помощников" созданы девять ударно-штурмовых групп "ополченцев", которые состоят из 21 698 человек.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

Такие данные содержатся в служебной переписке российских штабистов.

Кроме того, блогер сообщил, что в бандах состоят более 17 тысяч россиян и почти 4 тысячи украинцев, а также почти 600 человек из других стран.

"СЧВ-3 (срочно, чрезвычайной важности, доклад уровня 3). На ваш запрос. В соответствии с предыдущими указаниями из состава подразделений ополчения сформировано 9 ударно-штурмовых групп общей численностью 21698 чел. Для окончательной укомплектации личным составом просим вашего решения на выделение 5 000 военнослужащих из состава сводных частей согласно списка", - говорится в сообщении.

При этом список частей штабисты передали отдельным листом.

"Просим так же вашего решения на назначение командующего подразделениями ополчения и формирования единой штабной структуры", - говорится в докладе.

Также россияне отчитались о повышенном уровне расходов на "содержание" боевиков: "На ваш запрос. Повышение расходного дотирования на содержание подразделений ополчения связано с резким увеличением количества граждан РФ, получающих более высокое вознаграждение по сравнению с категорией граждан Украины".

Отдельной строкой в докладе говорится о соотношении граждан разных стран в группировках бандитов.

"Гражданский состав подразделений ополчения: граждане РФ - 17188, граждане Украины - 3912, граждане других стран – 598", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в Кремле упорно отрицают наличие своих военных на Донбассе, рассказывая всему миру об "ополчении", "добровольцах" и "заблудившихся".

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