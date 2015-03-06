ЕС продлил санкции против Януковича и его "семьи", но сократил "черный список"

ЕС обновил список лиц из окружения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, против которых были введены санкции, исключив из него четыре человека.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС, опубликованном в пятницу, 6 марта, пишет DW.

В то же время издание уточнило, что в "черном списке" указаны фамилии 18 человек.

Обратим внимание, что по сравнению с 2014 годом, ограничительные меры были сняты с четырех украинских экс-чиновников и членов их семей.

Среди них - бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, бывшие главы СБУ Александр Якименко и Игорь Калинин, а также сын экс-премьер-министра Алексей Азаров.

Также действие санкций в отношении большинства лиц из списка было продлено до 6 марта 2016 года.

Между тем ограничительные меры в отношении экс-министра юстиции Елены Лукаш, Виктора Януковича-младшего, нардепа Сергея Клюева и экс-министра образования Дмитрия Табачника пока будут действовать только до 6 июня текущего года.

Полный "черный список" ЕС можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Евросоюз обсуждают возможность введения нового пакета секторальных санкций против России в случае дальнейших нарушений минских договоренностей.