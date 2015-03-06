ЕС продлил санкции против Януковича и его "семьи", но сократил "черный список"

В новом санкционном списке указаны фамилии 18 человек.
ЕС обновил список лиц из окружения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, против которых были введены санкции, исключив из него четыре человека.
Об этом говорится в официальном журнале ЕС, опубликованном в пятницу, 6 марта, пишет DW.
В то же время издание уточнило, что в "черном списке" указаны фамилии 18 человек.
Обратим внимание, что по сравнению с 2014 годом, ограничительные меры были сняты с четырех украинских экс-чиновников и членов их семей.
Среди них - бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, бывшие главы СБУ Александр Якименко и Игорь Калинин, а также сын экс-премьер-министра Алексей Азаров.
Также действие санкций в отношении большинства лиц из списка было продлено до 6 марта 2016 года.
Между тем ограничительные меры в отношении экс-министра юстиции Елены Лукаш, Виктора Януковича-младшего, нардепа Сергея Клюева и экс-министра образования Дмитрия Табачника пока будут действовать только до 6 июня текущего года.
Полный "черный список" ЕС можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Евросоюз обсуждают возможность введения нового пакета секторальных санкций против России в случае дальнейших нарушений минских договоренностей.