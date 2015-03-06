В Киеве отказались арестовывать скандального судью Вовка: прокурор возмущен

Голосеевский районный суд Киева отказался арестовывать скандального судью Печерского райсуда Сергея Вовка.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Алена Яхно, сообщает ТСН со ссылкой на Интерфакс-Укрраина.

"Голосеевский райсуд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения, обязав Вовка приходить к следователю", - сказала она.

По ее словам, прокурор Киева Сергей Юлдашев возмущен таким решением суда и считает, что справедливое решение столичный суд в данном случае не вынес.

Как известно, судья Печерского суда Сергей Вовк в свое время вынес обвинительный приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко и два года назад лишил жилья на Печерске киевскую учительницу Нину Москаленко. Именно за дело учительницы его и преследует прокуратура.

Вовк подозревается в постановлении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества.

4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Видео: ТСН