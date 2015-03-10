На Донбассе идет активная концентрация боевиков, техники и боеприпасов: карта зоны АТО

Вопреки заявлениям главарей боевиков об отводе тяжелых вооружений на Донбассе, они ведут активную подготовку к новым боям.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко.

"Несмотря на декларирование главарями бандформирований, действующих на Донбассе, об отводе тяжелого вооружения, наблюдается концентрация вражеских группировок вблизи населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Мариуполь, Авдеевка, Пески, Докучаевск", - подчеркнул он.

Также в штабе отметили интенсивное перемещение техники и артиллерийских боеприпасов через ж/д узел в Дебальцево.

"Продолжается интенсивная перевозка техники и артиллерийских боеприпасов через Дебальцевский железнодорожный узел и формирование складов вооружения в районе Донецка", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, "в Дебальцево прибыли 10 САУ, 5 БТР-­80, 9 танков Т­64, 5 БМП­-2 и 1 БМП­-1".

"Также противник проводит меры боевой подготовки, - по оперативной информации, в районе Луганска ведутся практические стрельбы из стрелкового оружия, минометов и артиллерийских систем на двух оборудованных полигонах", - резюмировал он.

Напомним, ранее доброволец "Правого сектора" рассказал, как появляются "котлы" в зоне АТО.