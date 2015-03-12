В России заявили о возможности разместить ядерное оружие в Крыму

В МИД России напомнили о возможности размещения ядерного оружия в аннексированном Крыму.

Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает "Интерфакс".

"В принципиальном плане исходим из того, что такое право (размещения ядерного оружия в Крыму – прим. ред.) у нас есть. Хотя Киев считает иначе", - сказал он.

Таким был его ответ на вопрос о возможности размещения ядерного оружия на территории Крыма.

Напомним, Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Оккупацию полуострова поддержали Северная Корея, Венесуэла и Зимбабве.