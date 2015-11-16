Порошенко не увидел связи между исламистами и террористами из РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером, сообщает УНИАН.

"Я не вижу связи между этими двумя событиями, ибо очевидно, что главную роль в терроризме внутри Франции играют исламские террористические группы. У нас львиная доля действий террористических группировок зависит от России", —сказал Порошенко.

"Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Словения готовы вместе дать отпор глобальному террору.