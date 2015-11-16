Выборы мэра Львова: Садовый уверенно лидирует

Во Львове после проведения второго тура выборов мэра местная избирательная комиссия обработала 98% протоколов, согласно подсчетам уверенно лидирует нынешний глава города Андрей Садовый.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

Агентство УНИАН уточнило, что в городе 2% бюллетеней признаны недействительными, а окончательные результаты избирательной гонки будут обнародованы вечером 16 ноября.

"Согласно опубликованным данным предварительных результатов, за действующего мэра проголосовали 138 тыс. 246 избирателей (61,1%), а за Руслана Кошулинского — 83 тыс. 565 (36,9%)", — добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах и Луцке после проведения второго тура выборов мэров городов местные избирательные комиссии обработали 100% протоколов и определили победителей.