Эксперт о местных выборах: центральная власть получила очень плохой сигнал

Низкая явка украинцев на избирательные участки, массовый отказ от участия в избирательной кампании во время второго тура местных выборов — это первый тревожный звоночек Украине за 24 года.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Меня неприятно поразила селективная работа Центризбиркома: он обращал внимание на одни фальсификации или подкупы и не обращал внимания на другие. К сожалению, ЦИК был одним из инструментов, позволяющих осуществить договор между Администрацией Президента, Блоком Петра Порошенко и "Оппозиционным блоком" на восточной Украине. То есть часть городов была сдана "Оппозиционному блоку" без боя, начиная от Одессы и заканчивая Днепропетровском, но в Днепропетровске, в итоге, таки случился срыв", — рассказал политолог.

"Следует отметить также частое использование фальсификаций и подкупа избирателей. Во всем мире так не делается, когда помещик скупает голоса своих крепостных крестьян. Это — не самоуправление, а имитация местной власти", — подчеркнул социолог.

"И еще один момент — крайне низкая явка. Она говорит о том, что люди прекрасно понимают, что не влияют на работу ни центральных органов власти, ни на работу местных. Народ здраво понимает, что даже ближайший чиновник недоступен, а выборы этих чиновников не приведут к изменениям местной политики. Массовый отказ от участия в избирательной кампании — это первый тревожный звоночек Украине за 24 года. Все-таки у нас всегда, даже на местных выборах, явка была 40-55%. А сейчас получен очень плохой сигнал для центральной власти. И дело не в организации, а в четкой политической позиции — люди не воспринимают избираемую местную власть как то, на что они могут влиять. Поэтому они и не пришли на выборы", — говорит Небоженко.

"Что касается результатов того или иного кандидата, то еще рано говорить. Мало того, что избиратель практически не голосовал, сейчас будет формироваться большинство в горсоветах и облсоветах, что станет вторым большим шоком для местных избирателей, когда окажется, что прямо противоположные политические партии, участвовавшие в выборах, вдруг легко объединились в большинство для дерибана бюджета и земля. Это будет очень неприятно, но к Новому году мы будем наблюдать такое большое неожиданное явление. А это произойдет, особенно в восточной Украине, где партия власть сольется в большинство с "Оппозиционным блоком", — подытожил директор соцслужбы "Украинский барометр".

Больше о втором туре местных выборов читайте на "Главреде": "Мэры со второго захода".