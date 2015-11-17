Путин и соотечественники: наступление Кремля и методы противодействия "русскому миру"

Владимир Путин в ходе недавнего Конгресса соотечественников пообещал защищать интересы русскоязычных во всем мире. Похоже, эта идея становится базовой для внешней политики России, которая устами Сергея Лаврова подчеркнула свою приверженность идеалам "русского мира". Тем более актуальной идея, вброшенная Путиным, становится в контексте террористических атак в Париже, произошедших 13 ноября.

Российская диаспора является одной из наиболее многочисленных в мире и насчитывает около 30 миллионов человек. Правда, в подходе к защите соотечественников Кремль предпочитает двойные стандарты, педалируя тему их положения в Украине и странах Балтии, но при этом бросив на произвол судьбы россиян в государствах Центральной Азии. Вряд ли кого-то удивит, если после использованного гитлеровцами для консолидации немецкого народа термина "фольксдойче" кремлевские идеологи предложат для внешнеполитического использования некоего "великоросса", защиту которого они ничтоже сумняшеся определят в качестве основы своей внешней политики.

Одна из особенностей функционирования российской диаспоры — неприкрытое стремление при возможности записать в ее ряды всех русскоязычных граждан. Используя привилегированный статус русского по сравнению с другими языками бывших советских республик на международной арене, Москва интенсивно подминает под себя всех, кого можно. Инструментом такой консолидации, очевидно, выступают русскоязычные СМИ, функционирующие в 80 странах мира. Можно с высокой степенью вероятности говорить о том, что в случаях наличия "материнских" медиа в России, где существует неформальное, но настырное частно-государственное партнерство в сфере пропаганды, дочерние СМИ несут определенный пропагандистский заряд.

Еще одним важным фактором влияния остается Русская православная церковь, позиция которой по важнейшим вопросам внешней политики полностью корреспондируется с государственным видением Российской Федерации. РПЦ без излишних угрызений совести помогает Кремлю в реализации концепции "третьего Рима", заодно решая собственные прагматичные задачи конкуренции с другими христианскими конфессиями. По основным вопросам патриарх Кирилл (Гундяев) и Путин демонстрируют трогательное взаимопонимание.

В упомянутом выступлении Путин поблагодарил российскую диаспору за ощутимую поддержку по вопросу "воссоединения Крыма и Севастополя". Аннексия Крыма и публичное ее восприятие российским президентом используется в качестве своеобразного маркера, определяющего лояльность тех или иных зарубежных россиян. При этом хозяин Кремля, возможно, по старой чекистской привычке, пытается замаскировать наличие мощной государственной пропагандистской машины, сопровождающей агрессивные действия России и промывавшей мозги не только зарубежным россиянам, но и всему западному миру.

В сложившихся условиях Россия попытается действовать сразу на нескольких фронтах — "гибридная война" против Украины и ограниченное использование военной силы в Сирии — но и постарается показать наличие нарастающей поддержки своим действиям. Недавно упомянутая представителем Государственного департамента США сумма в 1,4 миллиарда долларов выглядит для западного мира астрономической. Она позволяет устроить промывание мозгов в глобальном масштабе, противодействовать которому сложно по ряду причин.

Первая, наиболее очевидная — Россия опирается на разветвленную агентуру влияния, для подпитки которой не жалеет сил и средств. Введенные Западом после аннексии Крыма санкции только усилили эффект осажденной крепости внутри РФ, что позволяет преподносить информационные диверсии Кремля в формате "борьбы за выживание". И аудитория подобных заявлений — не только прикормленные политики и эксперты, но многочисленные "полезные идиоты", воспринимающие кремлевскую пропаганду как неотъемлемую часть свободы слова. Вторая — Европейский Союз пока предпочитает собирать информацию относительно дезинформации в исполнении России. Занятие, возможно, полезное, но по эффективности напоминающее выяснение, потел ли больной перед смертью. В противодействии российской пропаганде каждая европейская страна может полагаться только на собственные силы.

Украина располагает внушительным опытом пусть не всегда эффективного, но ожесточенного противодействия кремлевским пропагандистам. Ей предстоит оказаться на передовой борьбы с ними в интересах всей Европы. Раз уж нашей стране довелось играть роль соломенного бычка, в боку которого застряла лапа российского медведя, то и действовать надо соответственно. Украинцы связаны с россиянами миллионами связей, которые ослабели, трансформировались, но не утрачены полностью. Мы научились понимать "загадочную русскую душу" ценой огромных потерь и готовы поделиться сокровенными знаниями с западными партнерами. Среди лежащих на поверхности шагов — сегментирование русскоязычной диаспоры и создание историй успеха русскоязычных граждан ЕС, проживающих в непосредственной близости от России.

фото: kremlin.ru