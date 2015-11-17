Путин и соотечественники: наступление Кремля и методы противодействия "русскому миру"

17 ноября 2015, 09:46

Россия опирается на разветвленную агентуру влияния, для подпитки которой не жалеет сил и средств.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин демонстрируют трогательное взаимопонимание

Владимир Путин в ходе недавнего Конгресса соотечественников пообещал защищать интересы русскоязычных во всем мире. Похоже, эта идея становится базовой для внешней политики России, которая устами Сергея Лаврова подчеркнула свою приверженность идеалам "русского мира". Тем более актуальной идея, вброшенная Путиным, становится в контексте террористических атак в Париже, произошедших 13 ноября.

Российская диаспора является одной из наиболее многочисленных в мире и насчитывает около 30 миллионов человек. Правда, в подходе к защите соотечественников Кремль предпочитает двойные стандарты, педалируя тему их положения в Украине и странах Балтии, но при этом бросив на произвол судьбы россиян в государствах Центральной Азии. Вряд ли кого-то удивит, если после использованного гитлеровцами для консолидации немецкого народа термина "фольксдойче" кремлевские идеологи предложат для внешнеполитического использования некоего "великоросса", защиту которого они ничтоже сумняшеся определят в качестве основы своей внешней политики.

Одна из особенностей функционирования российской диаспоры — неприкрытое стремление при возможности записать в ее ряды всех русскоязычных граждан. Используя привилегированный статус русского  по сравнению с другими языками бывших советских республик на международной арене, Москва интенсивно подминает под себя всех, кого можно. Инструментом такой консолидации, очевидно, выступают русскоязычные СМИ, функционирующие в 80 странах мира. Можно с высокой степенью вероятности говорить о том, что в случаях наличия "материнских" медиа в России, где существует неформальное, но настырное частно-государственное партнерство в сфере пропаганды, дочерние СМИ несут определенный пропагандистский заряд.

Еще одним важным фактором влияния остается Русская православная церковь, позиция которой по важнейшим вопросам внешней политики полностью корреспондируется с государственным видением Российской Федерации. РПЦ без излишних угрызений совести помогает Кремлю в реализации концепции "третьего Рима", заодно решая собственные прагматичные задачи конкуренции с другими христианскими конфессиями. По основным вопросам патриарх Кирилл (Гундяев) и Путин демонстрируют трогательное взаимопонимание.  

В упомянутом выступлении Путин поблагодарил российскую диаспору за ощутимую поддержку по вопросу "воссоединения Крыма  и Севастополя". Аннексия Крыма и публичное ее восприятие российским президентом используется в качестве своеобразного маркера, определяющего лояльность тех или иных зарубежных россиян. При этом хозяин Кремля, возможно, по старой чекистской привычке, пытается замаскировать наличие мощной государственной пропагандистской машины, сопровождающей агрессивные действия России и промывавшей мозги не только зарубежным россиянам, но и всему западному миру.

В сложившихся условиях Россия попытается действовать сразу на нескольких фронтах — "гибридная война" против Украины и ограниченное использование военной силы в Сирии — но и постарается показать наличие нарастающей поддержки своим действиям. Недавно упомянутая представителем Государственного департамента США сумма в 1,4 миллиарда долларов выглядит для западного мира астрономической. Она позволяет устроить промывание мозгов в глобальном масштабе, противодействовать которому сложно по ряду причин.  

Первая, наиболее очевидная — Россия опирается на разветвленную агентуру влияния, для подпитки которой не жалеет сил и средств. Введенные Западом после аннексии Крыма санкции только усилили эффект осажденной крепости внутри РФ, что позволяет преподносить информационные диверсии Кремля в формате "борьбы за выживание". И аудитория подобных заявлений — не только прикормленные политики и эксперты, но многочисленные "полезные идиоты", воспринимающие кремлевскую пропаганду как неотъемлемую часть свободы слова. Вторая — Европейский Союз пока предпочитает собирать информацию относительно дезинформации в исполнении России. Занятие, возможно, полезное, но по эффективности напоминающее выяснение, потел ли больной перед смертью. В противодействии российской пропаганде каждая европейская страна может полагаться только на собственные силы.

Украина располагает внушительным опытом пусть не всегда эффективного, но ожесточенного противодействия кремлевским пропагандистам. Ей предстоит оказаться на передовой борьбы с ними в интересах всей Европы. Раз уж нашей стране довелось играть роль соломенного бычка, в боку которого застряла лапа российского медведя, то и действовать надо соответственно. Украинцы связаны с россиянами миллионами связей, которые ослабели, трансформировались, но не утрачены полностью. Мы научились понимать "загадочную русскую душу" ценой огромных потерь и готовы поделиться сокровенными знаниями с западными партнерами. Среди лежащих на поверхности шагов — сегментирование русскоязычной диаспоры и создание историй успеха русскоязычных граждан ЕС, проживающих в непосредственной близости от России.  

фото: kremlin.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин русский мир Украина Крым гибридная война Кремль статья авторская статья Магда Евгений Магда Севастополь пропаганда Кирилл диаспора соотечественники
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:56
Порошенко решил немножко помочь России
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять