Обозреватель о саммите G20: "мягкая капитуляция" Путина продолжается

На прошедшем в турецкой Анталье саммите "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин пытался изображать из себя мирового "игрока", однако по факту вышло продолжение его мягкой капитуляции.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Весь мир продолжает обсуждать итоги саммита 20-ки. Я тоже уже посвятил пару постов этому.

Помните я писал про "мягкую капитуляцию" Путина на Генассамблее ООН? Тогда многие не понимали вообще — о чем это? Так вот, я считаю, что в Анталье этот процесс продолжился. Путину и Обама, и все остальные лидеры сказали, что из Украины нужно уходить, и это не обсуждается. А в Сирии он типа сотрудничает с Западом, что помогает Путину сохранить лицо и, включив на полную свою пропагандистскую машину, рассказать своим подданным о том, как он дожал Обаму. Кто-нибудь из вас заметил, что Барак выглядел дожатым?", — иронизирует обозреватель.

"Но для Запада он озвучивает совсем другую риторику — пришло время мириться и сотрудничать… Мы никогда и не планировали ссориться... Если Запад не против, то мы с удовольствием… и т.д. Он теперь типа "игрок", но в сухом остатке — побед нет совсем", — подчеркивает эксперт.

Напомним, Путин заявил, что не чувствовал себя "изгоем" ни на прошлогоднем саммите "двадцатки" в Австралии, ни на нынешнем в Турции.