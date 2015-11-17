Прокуратура задерживает людей, чтобы фальсифицировать дело Корбана – нардеп

17 ноября 2015, 12:35

Были арестованы еще двое людей.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задерживают людей, чтобы фальсифицировать дело лидера политической партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили народный депутат Виталий Куприй и адвокат одного из командиров разведывательной группы "Тени" Игорь Черезов.

Так, Куприй отметил, что в деле Корбана были задержаны, а фактически арестованы еще двое людей. В частности, по словам парламентария, задержан его официальный помощник, один из командиров разведывательной группы "Тени" Олег Мартынов, а также помощник народного депутата Бориса Филатова Михаил Кошляк.

Депутат отметил, что в нарушение статьи 34 закона "О статусе народного депутата", ему до сих пор не сообщили о задержании Мартынова. Депутат утверждает, что вместе с адвокатом Игорем Черезовым они были вынуждены выяснять место пребывания Мартынова и разыскивать его.

Адвокат Черезов рассказал, что Мартынов был задержан в Херсоне без уведомления об этом ни родственников, ни знакомых. Одному из командиров разведывательной группы "Тени" не было предъявлено обвинение. "Его просто задержали и увезли в неизвестном направлении", — сказал Черезов.

Родственники Мартынова 3 ноября обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.

Адвокаты ежедневно проводили мониторинг всех судебных заседаний и выяснили, что в Апелляционном суде Киева рассматривается, по их словам, непонятная апелляция на решение Печерского районного суда с требованием изменить Мартынову меру пресечения с домашнего ареста на арест.

"Вы представляете, до какой степени отсутствуют доказательства по делу, судья без присутствия адвокатов, без присутствия родственников в зале, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, четко понимая, что в деле отсутствуют вообще какие-либо доказательства", — заявил Черезов.

Куприй и Черезов говорят, что Мартынов было обнаружено 16 ноября в Апелляционном суде Киева, где его опознала другой адвокат Оксана Томчук. Мартынова сопровождали неизвестные люди в гражданской одежде, а сам Мартынов держал свои руки за спиной. Указанные неизвестные люди не смогли объяснить адвокатам, на каком основании задержан Мартынов, и показать документы, на каких основаниях они удерживают его.

Черезов утверждает, что после решения Печерского суда о домашнем аресте правоохранители сразу же снова задержали Мартынова и повезли на съемную квартиру.

"Где его неделю держали, били, угрожали, и угрожали, в том числе оружием", — сказал адвокат. По его данным, в эту квартиру также приезжали сотрудники прокуратуры и зачитывали те показания, которые Мартынов должен свидетельствовать против Корбана и ряда народных депутатов.

"Я хотел бы подчеркнуть, что не просто так сейчас происходят такие действия. Эти действия правоохранителей, они направлены на то, чтобы сфабриковать дело против Геннадия Олеговича Корбана, потому что как мы все видели в Печерском суде при рассмотрении избрания меры пресечения Корбану, ни одного доказательства его вины вообще не было представлено, вообще не было понятно, что там рассматривается", — заявил Куприй.

Парламентарий отметил, что по таким же делам и обвинениям, которые предъявлены Корбану, прокуратура предъявляет подозрении в совершении преступления Кошляку и Мартынову.

"Эти люди совершенно не связаны никакими поступками, действиями, чтобы можно было совместно рассматривать... Происходит огромное давление для того, чтобы они оклеветали Геннадия Корбана, для того, чтобы они дали показания, которые не являются правдой", — сказал Куприй.

Депутат также утверждает, что задержанным угрожают. Он считает, что такие действия свидетельствуют, что в Украине нет независимой правоохранительной и справедливой системы.

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арест Корбан Куприй прокуратура Укроп
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