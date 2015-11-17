Порошенко предложили лишить Новинского гражданства

На официальном сайте Президента Украины с 28 октября размещена электронная петиция о лишении Новинского В.В. гражданства, подаренного Януковичем в 2012 г. за "особые заслуги".

По информации авторов петиции, идет активный сбор подписей, сообщает УНИАН.

В своей петиции, ее авторы указывают эти "особые заслуги" Новинского в Украине. В частности, называется "приватизация и последующее исключение государства из реестра владельцев крупнейшего в Украине Ингулецкого ГОКа, приватизация и последующее банкротство Херсонского судостроительного завода".

Также "приватизация и последующее банкротство Черноморского судостроительного завода, приватизация и последующее банкротство завода "Океан", "афера" с получением рефинансированием и потерей активов банка "Форум".

Далее идут, "вооруженный захват" сети супермаркетов "Амстор" и последующее банкротство магазинов. По их данным, только за 2 последних года Новинский вывел из обанкротившихся предприятий почти миллиард гривен.

С июля 2013 года Новинский стал депутатом Верховной Рады от города Севастополя, после чего, по заявлению авторов петиции, сепаратистские настроения в городе начали расти.

В своей петиции авторы называют Новинского "главным спонсором и держателем "общака" Оппоблока (Партии регионов)".